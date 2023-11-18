18 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan İstanbul'da

Başkan Erdoğan İstanbul'da

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2023 12:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
İstanbul’da uyuşturucu karteline darbe
İstanbul'da uyuşturucu karteline darbe
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya insanlık dersi!
Başkan Erdoğan’dan Batı'ya insanlık dersi!
Gazze’de sahadaki durum ne anlatıyor?
Gazze'de sahadaki durum ne anlatıyor?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Eurofighter Typhoon’un özellikleri neler?
Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler?
Başkan Erdoğan Almanya’da!
Başkan Erdoğan Almanya'da!
Batı Şeria’da katil İsrail’e öfke!
Batı Şeria'da katil İsrail'e öfke!
Patlama anı kamerada!
Patlama anı kamerada!
Arap ülkelerinin Filistin senaryosu
Arap ülkelerinin Filistin senaryosu
Katil İsrail’in akılalmaz hafıza kaybı
Katil İsrail’in akılalmaz hafıza kaybı
Türkiye Eurofighter alacak mı?
Türkiye Eurofighter alacak mı?
Daha Fazla Video Göster