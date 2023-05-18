Başkan Erdoğan İstanbul'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Şu saatlerde AK Parti İstanbul İl Yönetimi ile toplantı yapması bekleniyor. Akşam da şoför esnafı ile bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.