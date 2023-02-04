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Başkan Erdoğan İstanbul'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2023 10:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aydın’da gidiyor. Peki Başkan Erdoğan’ın aydın programında neler var? Detayları, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
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