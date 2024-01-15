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Başkan Erdoğan İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 19:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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