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Başkan Erdoğan: İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 11.07.2024 13:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu ABD'de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" dedi.
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