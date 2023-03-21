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Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2023 14:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke ilişkileri ele alınırken Herzog, Ramazan tebriğinde bulundu.
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Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
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