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Başkan Erdoğan Isparta'da: Enflasyon düştükçe emekliye ve işçiye yansıtacağız

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Giriş: 20.03.2024 15:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi miting maratonu kapsamında Isparta'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan enflasyona karşı verilen mücadelenin altını çizerken "Enflasyon düştükçe emekliye ve işçiye yansıtacağız" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Türkiye'nin 5.nesil uçak yapan 4 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan bu yönde yatırımların süreceğini belirtti. İşte detaylar...
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