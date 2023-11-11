Başkan Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad'a gitti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na katılmak üzere Riyad'a gitti. Erdoğan'ın saat 13.00 itibarıyla Riyad'da olması bekleniyor.

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