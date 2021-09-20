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Başkan Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü ile mücadele ediyoruz

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Giriş: 20.09.2021 06:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı konferansta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır." dedi.
Başkan Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü ile mücadele ediyoruz
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