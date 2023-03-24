Başkan Erdoğan İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı

6 Şubat'ta yaşanan "asrın felaketi" sonrası depremden etkilenen 11 ilde yaraların sarılması için devlet çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyor. Dün Başkan Erdoğan, gittiği Kahramanmaraş’ta 11 ilde eş zamanlı olarak 17 bin 902 konutun temelini atmıştı. Bugün de İskenderun’da bulunan Başkan Erdoğan, burada temel atma törenine teşrif etti. Konuşmasında çok önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, güvenli bina vurgusu yaparak, “14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak. Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan'dan önce söz alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Artık gerçekleri görme zamanıdır. Artık her türlü sağduyunun ötesinde milleti, bütünüyle sevmek zamanıdır. Her zaman kardeşliğimizi yaşatmak, birlikte ve bir arada olmak zamanıdır." ifadelerine yer verdi.