Başkan Erdoğan işçilerle yemekte

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bulunan bir fabrikada işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. İşçilerle birlikte sıraya girdikten sonra yemeğini alan Başkan Erdoğan, dua ettikten sonra yemeğini yerken işçilerle sohbet etti.