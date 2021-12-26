26 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan işçilerle yemekte
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bulunan bir fabrikada işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. İşçilerle birlikte sıraya girdikten sonra yemeğini alan Başkan Erdoğan, dua ettikten sonra yemeğini yerken işçilerle sohbet etti.