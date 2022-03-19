Başkan Erdoğan işçilere hitap etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kahvaltı programında bir araya geldiği 1915 Çanakkale Köprüsü inşasında çalışan işçilere telefonla seslendi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Muhteşem eserle tarih yazdınız. Üzerinden yıllar geçse de bu yazdığınız tarih ile anılacaksınız." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.