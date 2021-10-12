Başkan Erdoğan işaret etti Dr. Mesut Şöhret A Haber'de değerlendirdi! Suriye'de operasyon hangi bölgelere yapılacak?

A Haber'in Suriye sınırındaki muhabiri Mehmet Geçgel, Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye yeni operasyon açıklaması sonrasında Gaziantep Üniversitesi'nden Dr. Mesut Şöhret'e mikrofon uzattı. Dr. Şöhret, "Dün Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi bir operasyon yapılacaksa, Kobani ya da Münbiç bölgesine olacağını söyleyebiliriz." dedi.