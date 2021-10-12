12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan işaret etti Dr. Mesut Şöhret A Haber'de değerlendirdi! Suriye'de operasyon hangi bölgelere yapılacak?

Başkan Erdoğan işaret etti Dr. Mesut Şöhret A Haber'de değerlendirdi! Suriye'de operasyon hangi bölgelere yapılacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2021 11:29
A Haber'in Suriye sınırındaki muhabiri Mehmet Geçgel, Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye yeni operasyon açıklaması sonrasında Gaziantep Üniversitesi'nden Dr. Mesut Şöhret'e mikrofon uzattı. Dr. Şöhret, "Dün Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi bir operasyon yapılacaksa, Kobani ya da Münbiç bölgesine olacağını söyleyebiliriz." dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 yıldır aynı sözleri söylüyor!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 yıldır aynı sözleri söylüyor!
O teröristlere mühimmat taşıyan hain yakalandı
O teröristlere mühimmat taşıyan hain yakalandı
’Siyasi Cinayetler’ iddiasına Ömer Çelik’ten cevap
'Siyasi Cinayetler' iddiasına Ömer Çelik'ten cevap
Bahçeli: İki dünyada da ellerimiz yakalarınızda!
Bahçeli: İki dünyada da ellerimiz yakalarınızda!
Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Suriye’de operasyon hangi bölgelere yapılacak?
Suriye'de operasyon hangi bölgelere yapılacak?
İBB’den Halk Ekmek üzerinden algı oyunu
İBB'den Halk Ekmek üzerinden algı oyunu
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan alay konusu oldu!
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan alay konusu oldu!
Başkan Erdoğan’dan küresel iklim krizi mesajı
Başkan Erdoğan'dan küresel iklim krizi mesajı
AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz CHP’nin erken seçim isteğini A Haber’de değerlendirdi
AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz CHP'nin erken seçim isteğini A Haber'de değerlendirdi
Çekirge operasyonu başladı
Çekirge operasyonu başladı
Nihal Yalçın’dan Demirtaş’a övgüler!
Nihal Yalçın'dan Demirtaş'a övgüler!
Daha Fazla Video Göster