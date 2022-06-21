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Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2022 14:52
Güncelleme:21.06.2022 14:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
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