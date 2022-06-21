21 Haziran 2022, Salı
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Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.