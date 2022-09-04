04 Eylül 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan, İnançer için başsağlığı mesajı
Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti. Hakk'a yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak. Acı haber sonrası Başkan Erdoğan, İnançer için sosyal medya adresinden başsağlığı mesajı yayınladı.