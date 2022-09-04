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Başkan Erdoğan, İnançer için başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 13:44
Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti. Hakk'a yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak. Acı haber sonrası Başkan Erdoğan, İnançer için sosyal medya adresinden başsağlığı mesajı yayınladı.
Erdoğan, İnançer için başsağlığı mesajı
Erdoğan, İnançer için başsağlığı mesajı
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