Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye'nin yeni Washington ve Darüsselam Büyükelçileri belli oldu!

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.

Son dakika haberi: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. Güllüoğlu, Ağustos 2017'den bu yana AFAD Başkanı olarak görev yapıyordu.

DR. MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı.

Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği'nde yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı'na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü'nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Dr. Mehmet Güllüoğlu halen 2017 yılının Ağustos ayında atandığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.

Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmektedir.

DİĞER BÜYÜKELÇİLİKLERE YAPILAN ATAMALAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

İşte büyükelçilikler ve getirilen isimler:

ABD

Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan

Afganistan

Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay

Almanya

Berlin Büyükelçiliği Ahmet Başar Şen

Avusturya

AGİT Daimi Temsilciliği Hatun Demirer

Azerbaycan

Bakü Büyükelçiliği Ahmet Demirok

Bahreyn

Manama Büyükelçiliği Esin Çakıl

BAE

Abu Dabi Büyükelçiliği Tugay Tunçer

Bosna-Hersek

Saraybosna Büyükelçiliği Sadık Babür Girgin

Brunei Darüsselam

Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği Hamit Ersoy

Burkina Faso

Vagadugu Büyükelçiliği Nilgün Erdem Arı

Eritre

Asmara Büyükelçiliği Mehmet Selim Kartal

Fas

Rabat Büyükelçiliği Adnan Keçeci

Fransa

Paris Büyükelçiliği Refik Ali Onaner

Fransa

OECD Daimi Temsilciliği Kerem Alkin

Gine

Konakri Büyükelçiliği Volkan Türk Vural

Güney Afrika

Pretorya Büyükelçiliği Ayşegül Kandaş

Güney Sudan

Juba Büyükelçiliği Erdem Mutaf

Hindistan

Yeni Delhi Büyükelçiliği Fırat Sunel

Irak

Bağdat Büyükelçiliği Ali Rıza Güney

İrlanda

Dublin Büyükelçiliği Mehmet Hakan Olcay

İspanya

Madrid Büyükelçiliği Burak Akçapar

İsviçre

DTÖ Daimi Temsilciliği Alparslan Acarsoy

İsviçre

Bern Büyükelçiliği Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy

İtalya

Roma Büyükelçiliği Ömer Gücük

Japonya

Tokyo Büyükelçiliği Korkut Güngen

Kamerun

Yaounde Büyükelçiliği Volkan Işıkcı

Kırgızistan

Bişkek Büyükelçiliği Ahmet Sadık Doğan

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kinşasa Büyükelçiliği Mehmet Munis Dirik

Küba

Havana Büyükelçiliği Vehbi Esgel Etensel

Libya

Trablus Büyükelçiliği Kenan Yılmaz

Lübnan

Beyrut Büyükelçiliği Ali Barış Ulusoy

Moğolistan

Ulanbator BüyükelçiliğiZafer Ateş

Mozambik

Maputo Büyükelçiliği Hüseyin Avni Aksoy

Myanmar

Nepido Büyükelçiliği Ali Sait Akın

Nijerya

Abuja Büyükelçiliği Hidayet Bayraktar

Özbekistan

Taşkent Büyükelçiliği Olgan Bekar

Panama

Panama Büyükelçiliği Lebibe Gülhan Ulutekin

Paraguay

Asuncion BüyükelçiliğiSerhat Aksen

Polonya

Varşova BüyükelçiliğiCengiz Kamil Fırat

Sırbistan

Belgrad BüyükelçiliğiHami Aksoy

Sierre Leone

Freetown BüyükelçiliğiSibel Erkan

Singapur

Singapur BüyükelçiliğiMehmet Burçin Gönenli

Slovakya

Bratislava BüyükelçiliğiYunus Demirer

Slovenya

Lübliyana BüyükelçiliğiAylin Taşhan

Suudi Arabistan

Riyad BüyükelçiliğiFatih Ulusoy

Tacikistan

Duşanbe BüyükelçiliğiEmre Zeki Karagöl

Tanzanya

Darüsselam BüyükelçiliğiMehmet Güllüoğlu

Tayland

Bangkok BüyükelçiliğiSerap Ersoy

Togo

Lome BüyükelçiliğiEsra Demir

Tunus

Tunus BüyükelçiliğiÇağlar Fahri Çakıralp

Uruguay

Montevideo BüyükelçiliğiHüseyin Müftüoğlu

Yemen

Sana BüyükelçiliğiMustafa Pulat

Yeni Zelanda

Wellington BüyükelçiliğiFatma Ömür Ünsay

Zambiya

Lusaka Büyükelçiliğiİstem Cırcıroğlu