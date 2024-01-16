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Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 19:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüteceği bilimsel çalışmalar için başarılar diledi. Erdoğan, "ilk Türk astronotumuzu; büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz." dedi.
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