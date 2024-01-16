Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüteceği bilimsel çalışmalar için başarılar diledi. Erdoğan, "ilk Türk astronotumuzu; büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz." dedi.

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