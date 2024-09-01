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Başkan Erdoğan: İlk 6 ayda 35 milyon turist geldi!

Başkan Erdoğan: İlk 6 ayda 35 milyon turist geldi! "Turizm geliri 56 milyar dolar oldu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 17:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2002'de turist sayısının 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştığını ve turizm gelirinin 56 milyar dolara ulaştığını söyledi.
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