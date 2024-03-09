09 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi dünya basınında! Barışın anahtarı oldu! Minnettar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi ağırlarken bu ziyaret dünya basınında çok konuşuldu. İkilinin fotoğrafları manşetleri süslerken Başkan Erdoğan'ın Ukrayna konusunda barışın anahtarı olduğu vurgulandı. Ayrıca Zelenskiy'nin, Ukrayna'da barışı sağlama çabaları için Başkan Erdoğan'a minnettar olduğunun da altı çizildi. İşte detaylar...