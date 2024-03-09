Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi dünya basınında! Barışın anahtarı oldu! Minnettar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi ağırlarken bu ziyaret dünya basınında çok konuşuldu. İkilinin fotoğrafları manşetleri süslerken Başkan Erdoğan'ın Ukrayna konusunda barışın anahtarı olduğu vurgulandı. Ayrıca Zelenskiy'nin, Ukrayna'da barışı sağlama çabaları için Başkan Erdoğan'a minnettar olduğunun da altı çizildi. İşte detaylar...