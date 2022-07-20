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Başkan Erdoğan ile Putin'in samimi sohbeti! Kameralara böyle yansıdı

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Giriş: 20.07.2022 15:20
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Astana Üçlü Zirvesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, basın toplantısının ardından üç lider ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan ile Putin’in samimi sohbeti!
Başkan Erdoğan ile Putin'in samimi sohbeti!
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