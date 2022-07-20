20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan ile Putin'in samimi sohbeti! Kameralara böyle yansıdı
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Astana Üçlü Zirvesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, basın toplantısının ardından üç lider ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.