Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme başladı

Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik görüşme başladı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi için barış diplomasisini sürdüren Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Türkiye’de yapılan müzakereleri ele alacak. Kritik görüşmenin detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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