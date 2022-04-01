01 Nisan 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme başladı
Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik görüşme başladı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi için barış diplomasisini sürdüren Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Türkiye’de yapılan müzakereleri ele alacak. Kritik görüşmenin detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.