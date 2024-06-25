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Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik temas

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 15:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, Dağıstan'da yapılan terör saldırılarının ele alındığı öğrenildi.
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