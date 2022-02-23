Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi: Çatışma kimseye yarar getirmez

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim sonrası liderler arasında telefon trafiği yaşanıyor. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı. Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurguladı.