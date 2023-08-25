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Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ahlat'taki Selçuklu mezarlığına ziyaret

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Giriş: 25.08.2023 21:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'teydi. Yoğun bir program sonrası Başkan Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.
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