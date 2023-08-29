29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 15:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te bir araya geldi. Bahçeli'nin konutunda bir araya gelen iki liderin toplantısı 55 dakika sürdü.
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
Ankara’da TEKNOFEST heyecanı!
Ankara'da TEKNOFEST heyecanı!
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı
CHP’de Akşener yasağı! Vekillere talimat
CHP'de Akşener yasağı! Vekillere talimat
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek!
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek!
Harita sil baştan! 6,5 şiddetinde deprem...
Harita sil baştan! 6,5 şiddetinde deprem...
Alman medyası: Sabotajın sorumlusu Ukrayna
Alman medyası: Sabotajın sorumlusu Ukrayna
Rusya’ya rağmen 2. gemi!
Rusya'ya rağmen 2. gemi!
Sokak simidi mi pastane simidi?
Sokak simidi mi pastane simidi?
Kuraklık ayçiçeği vurdu!
Kuraklık ayçiçeği vurdu!
İşte deprem evleri!
İşte deprem evleri!
KYK yurt başvurularında süreç başladı!
KYK yurt başvurularında süreç başladı!
Daha Fazla Video Göster