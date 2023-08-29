29 Ağustos 2023, Salı
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Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te bir araya geldi. Bahçeli'nin konutunda bir araya gelen iki liderin toplantısı 55 dakika sürdü.