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Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşmesi başladı

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Giriş: 29.08.2023 14:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te bir araya geldi. Toplantı Bahçeli'nin konutunda gerçekleşiyor.
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı
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