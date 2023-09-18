18 Eylül 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan ile görüşen Elon Musk Türkevi’nden ayrıldı
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’nden ayrıldı.