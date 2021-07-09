Başkan Erdoğan ile görüşen aileler A Haber’e konuştu: Allah onu başımızdan eksik etmesin

Sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP il binası önünde 2 yıldır evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Diyarbakır aileleri A Haber'e konuştu. Başkan Erdoğan ile görüşen aileler A Haber’e özel açıklamalarda bulundu ve “Allah onu başımızdan eksik etmesin. Buraya gelerek bizi çok mutlu etti.” diye konuştu.

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