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Başkan Erdoğan ile görüşen aileler A Haber’e konuştu: Allah onu başımızdan eksik etmesin

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2021 16:42
Güncelleme:09.07.2021 16:51
Sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP il binası önünde 2 yıldır evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Diyarbakır aileleri A Haber'e konuştu. Başkan Erdoğan ile görüşen aileler A Haber’e özel açıklamalarda bulundu ve “Allah onu başımızdan eksik etmesin. Buraya gelerek bizi çok mutlu etti.” diye konuştu.
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