25 Temmuz 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan ortak basın açıklaması: Kalıcı barış iki devletli bir çözümdedir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider ikili görüşmeye geçti. Görüşme ardından Başkan Erdoğan ve Abbas ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Başkan Erdoğan dünyaya çağrıda bulunarak, "Bölgedeki kalıcı barış iki devletli bir çözümdedir. BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şarttır." dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise "Başkan Erdoğan’a, Türk devletine ve Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Türkiye'nin Kudüs'ü savunarak, Filistin halkının bağımsızlığı için verdiği desteği önemsiyoruz" mesajını verdi.