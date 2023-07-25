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Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan ortak basın açıklaması: Kalıcı barış iki devletli bir çözümdedir

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Giriş: 25.07.2023 20:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider ikili görüşmeye geçti. Görüşme ardından Başkan Erdoğan ve Abbas ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Başkan Erdoğan dünyaya çağrıda bulunarak, "Bölgedeki kalıcı barış iki devletli bir çözümdedir. BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şarttır." dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise "Başkan Erdoğan’a, Türk devletine ve Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Türkiye'nin Kudüs'ü savunarak, Filistin halkının bağımsızlığı için verdiği desteği önemsiyoruz" mesajını verdi.
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