Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi! Açıklama geldi

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla 'Terörsüz Türkiye' yolunda kritik bir viraja girdi. DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü. Öcalan 'Terörsüz Türkiye' yolunda PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. AK Parti ve MHP ile de görüşen DEM Parti heyetini bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşme sonrası A Haber'e açıklamalarda bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 'Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz." ifadelerini kullandı.

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