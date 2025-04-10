10 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi! Açıklama geldi
Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi! Açıklama geldi

Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi! Açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2025 18:29
Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla 'Terörsüz Türkiye' yolunda kritik bir viraja girdi. DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü. Öcalan 'Terörsüz Türkiye' yolunda PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. AK Parti ve MHP ile de görüşen DEM Parti heyetini bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşme sonrası A Haber'e açıklamalarda bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 'Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi! Açıklama geldi
Başkan Erdoğan ve Subianto’dan stratejik iş birliği
Başkan Erdoğan ve Subianto'dan stratejik iş birliği
Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi! Açıklama geldi
Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi! Açıklama geldi
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara’da!
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara'da!
Sokak eylemlerinde tutuklanan 102 kişiye tahliye
Sokak eylemlerinde tutuklanan 102 kişiye tahliye
Endonezya Cumhurbaşkanı Ankara’da
Endonezya Cumhurbaşkanı Ankara'da
Terörsüz Türkiye hedefinde kritik görüşme
Terörsüz Türkiye hedefinde kritik görüşme
Yeni sistemik yapı Türkiye’de kuruluyor
Yeni sistemik yapı Türkiye'de kuruluyor
DEM Partili Önder A Haber’e konuştu: Çok daha umutluyuz
DEM Partili Önder A Haber’e konuştu: Çok daha umutluyuz
DEM Parti heyeti görüşme sona erdi
DEM Parti heyeti görüşme sona erdi
Türkiye Yüzyılı’nın şifresi: Güçlü iç cephe
Türkiye Yüzyılı’nın şifresi: Güçlü iç cephe
İşte görüşmeden ilk kareler…
İşte görüşmeden ilk kareler…
Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun
"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"
Daha Fazla Video Göster