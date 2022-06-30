30 Haziran 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan ile Boris Johnson'ın eğlenceli anları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi'nin devam ettiği salona girerken İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şakalaştığı anlar kameralara yansıdı. Öte yandan dün Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla Johnson'ı işaret etmiş, Johnson ise Başkan Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" demişti.