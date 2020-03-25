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25.03.2020

Başkan Erdoğan ile Bakan Dönmez arasında gülümseten diyalog | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşerek dijital kabine toplantısı gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kurmaylarıyla yakın mesafede oturduğunu gören Erdoğan, "Bu kadar birbirinize yakın olmamanız lazım. En az 1,5 metre mesafe olmalı" tavsiyesinde bulundu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bor katkılı el dezenfektanıyla ilgili Erdoğan'a bilgi verdi. Görüşmede dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" dedi.

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