05 Ocak 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Ziyaret, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti. Bahçeli ve Başkan Erdoğan kapının önünde basın mensuplarına görüntü verdi.