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Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2022 14:57
Güncelleme:05.01.2022 15:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Ziyaret, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti. Bahçeli ve Başkan Erdoğan kapının önünde basın mensuplarına görüntü verdi.
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