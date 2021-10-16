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Başkan Erdoğan ile Angela Merkel arasında güldüren "koalisyon" diyaloğu | Erdoğan: "Zaman zaman yaşadığınız sorunları bana aktardınız"

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.10.2021 16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel'in basın toplantısına "koalisyon" diyaloğu damga vurdu. Almanya Başbakanı Merkel, başkanlık sisteminin ülkesine uygun olmadığını söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız" ifadelerini kullandı. Diyalog basın toplantısında gülüşmelere neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti.
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