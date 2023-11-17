17 Kasım 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine Almanya'da devam ediyor. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "13 bin Filistinli öldürüldü, neredeyse Gazze kalmadı.İsrail yalanı çok iyi söyler, bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyor" dedi. Başkan Erdoğan açıklamaların ardından soru soran gazeteciye, "Binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım." ifadelerini kullandı. Eurofighter savaş uçağı konusuna da değinen Başkan Erdoğan, "Almanya verir veya vermez, dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz." dedi.