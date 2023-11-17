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Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu

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Giriş: 17.11.2023 21:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine Almanya'da devam ediyor. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "13 bin Filistinli öldürüldü, neredeyse Gazze kalmadı.İsrail yalanı çok iyi söyler, bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyor" dedi. Başkan Erdoğan açıklamaların ardından soru soran gazeteciye, "Binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım." ifadelerini kullandı. Eurofighter savaş uçağı konusuna da değinen Başkan Erdoğan, "Almanya verir veya vermez, dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz." dedi.
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