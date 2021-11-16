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Başkan Erdoğan: İhtiyacımız olan Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2021 15:22
Başkan Erdoğan, Ankara'da AK Partili belediyeler tarafından düzenlenen gençlik festivalinde konuştu. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencin ilk defa oy kullanacağını hatırlatan Erdoğan, ''Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir'' diyerek gençlerin hayallerinin, beklentilerinin ve düşüncelerinin kendileri için hayati önemde olduğunu söyledi. Gençleri harflerle, kuşaklarla bölmediklerini belirten Cumhurbaşkanı, ''İhtiyacımız olan Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır'' dedi.
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