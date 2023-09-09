Başkan Erdoğan Hindistan’da! G20 liderler zirvesi 1. oturum başladı

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesi için Hindistan'da. Başkan Erdoğan zirvenin yapılacağı salona geldi ve Hindistan lideri Mondi tarafından karşılandı. Zirve kapsamında birinci oturum başladı. Peki bugün G20 zirvesinde nasıl bir program izlenecek? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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