09 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Hindistan’da! G20 liderler zirvesi 1. oturum başladı

Başkan Erdoğan Hindistan’da! G20 liderler zirvesi 1. oturum başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2023 09:18
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesi için Hindistan'da. Başkan Erdoğan zirvenin yapılacağı salona geldi ve Hindistan lideri Mondi tarafından karşılandı. Zirve kapsamında birinci oturum başladı. Peki bugün G20 zirvesinde nasıl bir program izlenecek? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir düşmandan nasıl kurtuldu?
İzmir düşmandan nasıl kurtuldu?
G20 zirvesi! İlk oturum başladı!
G20 zirvesi! İlk oturum başladı!
G20 nedir hangi ülkelerden oluşuyor?
G20 nedir hangi ülkelerden oluşuyor?
Rota Afrika! Anlaşma imzalandı
Rota Afrika! Anlaşma imzalandı
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde! Modi böyle karşıladı
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Modi böyle karşıladı
Gözler G20 Liderler Zirvesi’ne çevrildi!
Gözler G20 Liderler Zirvesi'ne çevrildi!
CHP’li Tanrıkulu’ndan TSK’ya çirkin iftira
CHP'li Tanrıkulu'ndan TSK'ya çirkin iftira
Yandaş gazeteciden Kılıçdaroğlu açıklaması
Yandaş gazeteciden Kılıçdaroğlu açıklaması
ABD’nin Suriye’deki sinsi planı A Haber’de
ABD'nin Suriye'deki sinsi planı A Haber'de
Vurgunun bedeli ağır oldu!
Vurgunun bedeli ağır oldu!
DEVA Partili isimden seçmenlere hakaret!
DEVA Partili isimden seçmenlere hakaret!
Başkan Erdoğan Hindistan’da
Başkan Erdoğan Hindistan'da
Daha Fazla Video Göster