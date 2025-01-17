Başkan Erdoğan: Hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok

Partisinin Konya il kongresinde konusuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin kırmızı kart oyunlarını eleştirdi ve “Muhalefetin hali içler acısıdır. En büyük vizyonları kırmızı kart. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı’nın inşasıdır. Sonraki nesillere güçlü bir Türkiye bırakacağız. Hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok. Savcıları tehdir ederek yargıya parmak sallayarak mahkemelerin görevini yapmasına engel olarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Sağa sola saldırmaktan vazgeçin.” dedi.

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