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Başkan Erdoğan: Hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok

Başkan Erdoğan: Hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 15:09
Partisinin Konya il kongresinde konusuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin kırmızı kart oyunlarını eleştirdi ve “Muhalefetin hali içler acısıdır. En büyük vizyonları kırmızı kart. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı’nın inşasıdır. Sonraki nesillere güçlü bir Türkiye bırakacağız. Hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok. Savcıları tehdir ederek yargıya parmak sallayarak mahkemelerin görevini yapmasına engel olarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Sağa sola saldırmaktan vazgeçin.” dedi.
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Başkan Erdoğan: Hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok
Hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok
"Hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok "
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