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Başkan Erdoğan Hatay'da vatandaşlara telefondan seslendi: Deprem sıkıntılarını aşmanın gayreti içerisindeyiz, endişeniz olmasın!

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Giriş: 08.04.2024 22:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin, "Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan bayramdan sonra Hatay'ı ziyaret edeceğini dile getirdi.
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