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Başkan Erdoğan hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar

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Giriş: 05.09.2020 16:31
Güncelleme:05.09.2020 16:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Konuşmasının sonunda hastanedeki sağlık görevlileri ile tek tek konuşup bilgi alan Başkan Erdoğan, kameramanlardan ameliyathanenin görüntüsünü netleştirmelerini yakınlaştırmasını istedi. Canlı yayında bir süre bekleyen Erdoğan, istediği görüntünün ekrana gelmemesi üzerine kameramanlara takılarak "Derslerini iyi çalışmamışlar" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan kameramanlara sitemi sonrası hastanedeki sağlık çalışanlarından bilgi almaya devam etti.
Başkan Erdoğan Dersini iyi çalışmamışlar...
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