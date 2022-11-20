Başkan Erdoğan harekat emrini böyle verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi. Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı.