20 Kasım 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan harekat emrini böyle verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi. Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı.