Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hakemimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız da Halil Umut Meler ile telefonda görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadelerini kullandı.

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