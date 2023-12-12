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Başkan Erdoğan Halil Umut Meler ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 12:19
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hakemimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız da Halil Umut Meler ile telefonda görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadelerini kullandı.
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