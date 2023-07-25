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Başkan Erdoğan Hakim ve Savcılar Kura Töreni'ne katılacak

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 13:21
Başkan Erdoğan, Hakim ve Savcılar için düzenlenen kura törenine katılacak. Başkan Erdoğan'ın programını A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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