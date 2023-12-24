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Başkan Erdoğan hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 13:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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