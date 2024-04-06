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Başkan Erdoğan hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam edecek

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 06.04.2024 11:02
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Programında neler var? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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