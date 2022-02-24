24 Şubat 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini topladı | Rusya'nın harekatıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Zirvesini topladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.