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Başkan Erdoğan Giresun, Ordu ve Samsun mitinglerinde halka hitap edecek

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 12:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Karadeniz turuna devam ediyor. Erdoğan bugün Giresun, Ordu ve Samsun'a gidecek. İlk durak Giresun sonra Ordu daha sonra da Samsun'a gidecek.
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