Başkan Erdoğan Giresun, Ordu ve Samsun mitinglerinde halka hitap edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Karadeniz turuna devam ediyor. Erdoğan bugün Giresun, Ordu ve Samsun'a gidecek. İlk durak Giresun sonra Ordu daha sonra da Samsun'a gidecek.

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