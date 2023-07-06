06 Temmuz 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılacak! Erdoğan, emekliye müjde verecek mi?
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti İl Başkanları ile bir araya geliyor. Başkan Erdoğan'ın emeklilere yönelik müjde vermesi bekleniyor. Erdoğan aynı zamanda yerel seçimler içinde talimatlar verecek. Ayrıntıları A Haber ekibinden Rüya Akkuş aktardı.