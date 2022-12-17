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Başkan Erdoğan gençlerle buluştu! Samsunlu gençler hayallerini anlattı

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Giriş: 17.12.2022 12:12
Güncelleme:17.12.2022 12:12
Yurt içi programlarında gençlere özel zaman ayıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da da gençlerle bir araya geldi. O buluşmada zaman zaman yüzleri gülümseten samimi anlar da yaşandı. Gençler sordu, Başkan Erdoğan yanıtladı. İşte o anlar…
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