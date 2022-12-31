Başkan Erdoğan gençlerle buluştu! Gençler sordu Başkan Erdoğan yanıtladı

Özellikle yurt içi programlarında gençlere özel zaman ayıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi. O buluşmalarda zaman zaman yüzleri gülümseten samimi anlar da yaşandı. Gençler sordu, Başkan Erdoğan yanıtladı. İşte o anlar…

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